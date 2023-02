Naruto: la Volontà del Fuoco in un trailer che celebra i 20 anni dell'anime

Naruto è un'opera speciale una delle più importanti mai pubblicate e una di quelle che maggiormente ha segnato la vita degli appassionati. Lo shonen di Masashi Kishimoto che racconta la vita di Naruto Uzumaki sta festeggiando il 20° anniversario dal debutto della serie anime e per celebrare questo traguardo è arrivato un nuovo, emozionate trailer.

Il 20° anniversario di Naruto ha portato a fantastiche celebrazioni, quali l'apertura di un sito ufficiale, una mostra speciale a tema e il concorso globale Narutop99 che regalerà ai fan uno spin-off incentrato sul personaggio più amato dalla community.

Il più importante progetto è stato però Road of Naruto, un lungo filmato che ripercorreva tutta la storia dell'anime di Studio Pierrot con una grafica completamente rielaborata e basata su quella più moderna del sequel Boruto: Naruto Next Generations. Il vociferato e richiestissimo anime remake finora si è rivelato solamente un rumor infondato, ma un nuovo filmato permette ai fan di ripercorrere le orme di Naruto.

Il video celebrativo intitolato "La Volontà del Fuoco" consiste in una serie di vignette in bianco e nero tratte dal manga ma animate come in una produzione anime. La clip comincia con una foglia che viene trasportata dal vento sul Villaggio della Foglia e un primo piano sul simbolo di Konoha. Subito dopo i volti di diversi ninja della Foglia appaiono su schermo, per poi lasciare spazio agli Hokage, ai tre Sannin e ad alcuni dei momenti chiave dell'opera, tra i quali il massacro degli Uchiha. Il filmato si chiude con la scena che fa da cover all'ultimo volume del manga e con il volto di Boruto, colui che sta portando avanti questa fantastica opera.