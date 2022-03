Naruto, la Volpe a Nove Code è stata liberata secondo un mito giapponese

Tra pandemie globali e conflitti armati, gli ultimi due anni sono stati tutt’altro che felici. Le disgrazie, però, sembrano proprio non voler finire qui. Lo spirito maligno della Volpe a Nove Code di Naruto, è stato liberato nel mondo. Ecco cosa succederà secondo un mito del folklore giapponese!

Quando finalmente erano riusciti a stringere un legame indissolubile, in Boruto il Settimo Hokage ha dovuto salutare suo fratello Kurama. La Volpe a Nove Code, in seguito alla Baryon Mode, ha lasciato la scena, provocando un grande vuoto non solo in Naruto, ma anche nell’intero fandom.

Tuttavia, secondo delle teorie diffuse, i Cercoteri di Naruto non possono morire, e un giorno Kurama è destinato a reincarnarsi. Quel giorno, che sembrava tanto lontano, pare essere già arrivato. Questa, non è però una buona notizia.

Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia che una roccia situata a Natsu, in Giappone, si è infranta. Secondo un antico mito locale, quel masso conteneva lo spirito malvagio della volpe a nove code, essere maligno che ha ispirato Masashi Kishimoto. Con la rottura della roccia, la volpe a nove code è ora libera di aggirarsi nel mondo provocando ulteriori catastrofi.

Ma da dove nasce questa credenza del folklore giapponese? In antichità, la potente e malvagia volpe si trasformò in una donna, la quale cercò di uccidere l’allora imperatore giapponese. Un mago della corte, però, scoprì questo diabolico piano, e imprigionò la donna, alias la volpe, nell’enorme pietra sopracitata. Ora che il masso, divenuto una delle principali attrazioni di Natsu, è stato trovato a pezzi, Kurama è libero nel mondo. Riuscirà il Quarto Hokage Minato Namikaze a salvare il mondo?