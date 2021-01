Naruto: la Volpe a Nove Code sprigiona il suo potere in questo cosplay in bodypaint

Da essere la più grande minaccia mai affrontata dal Villaggio della Foglia, nel corso dell'opera di Masashi Kishimoto la Volpe a Nove Code è diventata fondamentale per l'intero mondo ninja grazie all'evoluzione del suo rapporto con Naruto. Ma la furia di Kurama è esplosa nuovamente in questo fantastico cosplay.

Isolato dal resto del villaggio a causa del demone sigillato dentro di sé, Naruto ha dovuto lottare duramente per farsi rispettare da tutti, compreso lo stesso Kurama. Ma quando la Volpe a Nove Code ha riconosciuto il suo valore, il duo è divenuto implacabile, riuscendo a fermare perfino Kaguya. Sull'evoluzione del rapporto tra Naruto e Kurama ruotano le vicende dell'opera creata da Kishimoto, e per omaggiare la volpe un'artista ha portato una sua splendida interpretazione.

Sul proprio profilo Instagram la cosplayer Janani ha condiviso il suo ultimo lavoro: un cosplay di Kurama realizzato interamente in bodypaint, speciale tecnica con cui si "dipinge" il corpo. Il risultato è a dir poco pazzesco, oltre che inquietante. Il volto della Volpe a Nove Code ricreato dall'artista è pressoché identico alla versione originale, dagli occhi rossi, alla peluria arancione, fino ai denti aguzzi. E voi cosa ne pensate di questo Kurama così realistico? Una fanart di Naruto Shippuden ha trasformato The Rock nel Quarto Raikage. Kakashi e Gai sono un duo formidabile in questa figure di Naruto.