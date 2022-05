Naruto Vs Bleach: un trailer fanmade mostra lo spettacolare scontro tra Naruto e Ichigo

Per molti anni sulle pagine di Weekly Shonen Jump sono state pubblicare tre opere in grado di catturare l’attenzione di milioni di lettori. Si trattava delle Big Three, ovvero ONE PIECE, Naruto e Bleach, tre shonen che hanno portato ad una grande crescita del settore, e sebbene solo l'opera di Oda sia rimasta, i fan sognano ancora dei crossover.

Oltre ai videogiochi come J-Stars Victory Vs e Jump Force, e a rari speciali televisivi andati in onda anni fa ormai, gli universi ideati da Masashi Kishimoto e Tite Kubo non si sono mai realmente incontrati, e seguendo il desiderio di vedere un giorno i due protagonisti impegnati in un vero scontro all’ultimo sangue, l’utente e artista @sethmptp ha realizzato lo splendido, seppur breve, trailer disponibile in fondo alla pagina.

Per quanto sia Naruto che Ichigo siano stati mostrati da adulti, rispettivamente nel sequel Boruto e nel capitolo speciale di Bleach che ha anticipato il ritorno del manga con una nuova saga, il fan ha deciso di rappresentare le versioni giovanili dei protagonisti. Come di consueto aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Infine vi lasciamo ad un bel cosplay dedicato a Sakura, e alle ultime novità riguardo l'anime di Bleach, dove Tite Kubo svolgerà un ruolo fondamentale.