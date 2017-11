Naruto Vs Ichigo: un video mostra chi vincerebbe in uno scontro tra i due

Se vi siete mai avvicinati al mondo dei manga o degli anime saprete di certo che la trinità della Weekly Shonen Jump formata da Naruto , viene comunemente denominata. Ora, un video mostra chi vincerebbe in un ipotetico scontro frae il protagonista di Bleach,

Su Youtube, gli oscuri figuri dietro al canale Screw Attack! hanno finalmente fatto scontrare Naruto Uzumaki e Ichigo Kurosaki in un'intensa battaglia uno contro uno. Il video, che potete trovare in apertura, impiega quasi mezz'ora a descrivere chi sono gli eroi prima di metterli in campo per affrontarsi e, che vi piaccia o no, Naruto ne esce vincitore.

Screw Attack! riconosce l'enorme potere di Ichigo ma Naruto sfila la vittoria al protagonista di Bleach con il suo addestramento ninja e il suo potente fattore di guarigione. Ichigo, dopotutto, non è cresciuto con un intenso allenamento come invece ha dovuto fare Naruto.

L'intera vita di un ninja è infatti rivolta a migliorare le sue abilità di combattimento e oltre a ciò Naruto è stato insignito di un potentissimo fattore rigenerante dal momento che è la forza portante del Cercoterio della Volpe a Nove Code (o Enneacoda).

Mentre Ichigo mette tutto se stesso nello scontro, per Naruto lo Shingami non è mai una vera e propria sfida data anche la sua (quasi infinita) lista di tecniche. I fan di Bleach sono d'accordo con il risultato ma ci sono stati coloro che hanno avuto da ridire con Screw Attack!, affermando che il canale ha volutamente nerfato (depotenziato) Ichigo per rendere le cose facili a Naruto.

Dal canto nostro lasciamo scegliere voi lettori. Siete d'accordo con il risultato?