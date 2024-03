Naruto Vs. ONE PIECE: la serie di Kishimoto vanta villain migliori?

I fan di Naruto e One Piece sono noti per la loro accesa rivalità che si manifesta spesso in accese discussioni online. Un tema particolarmente controverso riguarda la qualità dei villain: chi tra Masashi Kishimoto e Eiichiro Oda crea antagonisti migliori per mettere alla prova gli eroi delle proprie opere?

Partendo dal presupposto che entrambi gli autori sono abili nel creare antagonisti memorabili, la preferenza per l'uno o l'altro dipende da ciò che si apprezza maggiormente in un villain: realismo, complessità psicologica, redenzione o pathos.

I villain di One Piece sono apprezzati dai lettori per la loro complessità. Scrivendo questi personaggi, Oda è riuscito a caratterizzarli grazie a:

Profondità psicologica: Grazie alla lunghezza della serie, Oda ha potuto delineare personaggi complessi e sfaccettati, come Barbanera in One Piece, mossi da motivazioni realistiche e spesso intrinsecamente malvagie.

Realismo e concretezza: I cattivi di One Piece non sono solo pedine nella trama, ma figure tridimensionali con un background solido e una personalità ben definita.

Evocazione di emozioni negative: La malvagità di questi personaggi è tale da suscitare forti emozioni negative nei lettori, aumentando il loro impatto narrativo.

I villain di Naruto invece sono spesso vittime di un fato crudele:

La maggior parte dei villain della serie sugli shinobi, come per esempio Pain, sono vittime di circostanze avverse che li hanno spinti verso il male. In questo modo, Kishimoto riesce a far empatizzare i lettori, facendo sì che questi ultimi riescano ad affezionarsi anche ai villain di Naruto.

Percorsi di redenzione: Essendo ultimata, la serie offre la possibilità di vedere l'intero percorso degli antagonisti. Il lettore ha così un quadro completo dei personaggi, e può valutare l'intero percorso di redenzione dei villain.

Se si mettono a confronto i diversi stili dei due autori si può notare come Oda punti su personaggi complessi e intrinsecamente malvagi, mentre Kishimoto propone figure più vulnerabili, plasmate da eventi traumatici e che abbiano la possibilità di redimersi.

E voi? Preferite i villain di One Piece o quelli di Naruto?

