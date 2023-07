Naruto vs Rufy: chi è il più forte tra i due?

Rufy sta diventando sempre più potente e ora che conosciamo la data d'arrivo del Gear 5 nell'anime di One Piece ci siamo chiesti: cosa succederebbe se Cappello di Paglia si scontrasse con un altro protagonista pressoché imbattibile? Vediamo i poteri che potrebbero sfoderare e l'esito dell'ipotetico scontro tra Rufy vs Naruto.

Andiamo ad analizzare le loro capacità partendo dall'Hokage di Konoha. Prima di tutto, essendo una Forza Portante, può attingere liberamente all'energia del nove-code, entrando in completa sintonia con essa come vediamo durante la Quarta Grande Guerra Ninja (Modalità Chakra della Volpe, Modalità Kurama). L'energia in questo caso è praticamente infinita. Può inoltre accedere alla Modalità Eremitica e combinarla con la volpe. Non scordiamo il boost dato dal fatto di essere la reincarnazione di Asura Otsutsuki. Spostandoci poi a Boruto non si può non menzionare la Modalità Baryon, che però comporta diversi danni all'utilizzatore.

Cappello di Paglia, dal canto suo, ha il potere del Frutto Homo Homo modello Nika. Possiede un corpo elestico, che gli consente di essere immune a qualsiasi attacco che comprenda l'elettricità e una forte resistenza ai colpi "meccanici", essendo fatto di gomma. Ci sono poi da considerare i Gear, con l'imminente arrivo del 5 contro Kaido a Onigashima, l'Haki del Re e il Risveglio del Frutto, che permette di modificare l'ambiente circostante.

Dopo averne elencato i poteri principali, chi vincerebbe? A livello di forza pura l'Hokage è superiore, possedendo il più forte tra i Cercoteri e potendone combinare il potere con altre tecniche, non dimenticando il fatto che la Forza Portante è già al massimo delle sue potenzialità. D'altro canto il successore di Joy Boy deve ancora sbloccare alcune delle abilità nascoste del Frutto del Diavolo e non sappiamo fino a che punto potrebbe spingersi Rufy. C'è da dire poi che il Gear consuma molta energia e porta allo sfinimento Cappello di Paglia, che non può attingere ad una risorsa di energia inesauribile come Kurama. Insomma a nostro avviso Naruto avrebbe la meglio, ma lo diciamo con cautela. Non essendo ancora concluso il manga di Oda, non sappiamo che poteri può ancora tirar fuori Cappello di Paglia. Quindi è un giudizio che vale per lo stato attuale delle cose.

E voi cosa ne pensate, siete d'accordo con quanto detto oppure no? Fatecelo sapere con un commento. Vi invitiamo, inoltre, a non perdervi il bellissimo One-shot su Minato per il 20° anniversario dell'anime di Naruto.