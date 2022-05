Naruto x Air Jordan: come nasce la collaborazione tra i due brand?

A fine aprile 2022, la community è stata colpita dall’annuncio a sorpresa della collaborazione tra Naruto e Air Jordan. A spingere per questa particolare, inedita partnership è stato Zion Williamson, cestista NBA che milita nella franchigia dei New Orleans Pelicans. Ma esattamente, com’è nata questa pazza idea?

Da poco, abbiamo potuto avere un assaggio delle scarpe in collaborazione tra Jordan e Naruto che arriveranno prossimamente sul mercato. A volere a tutti i costi questo progetto è la prima scelta assoluta del NBA Draft 2019, attualmente infortunato e lontano dal campo da gioco.

In un video pubblicato dal marchio sportivo creato da Micheal Jordan e Nike, viene spiegato come nasce la partnership. La passione di Williamson per l’opera shonen di Masashi Kishimoto nasce quando era ancora un bambino, povero e senza molto a disposizione. Nell’intervista, che trovate nell’articolo, il cestista spiega che la storia di Naruto Uzumaki, che come lui aveva passato una triste infanzia, lo ha spinto a credere in se stesso e a raggiungere gli obiettivi preposti realizzando i suoi sogni nel cassetto.

Quella di Williamson nei confronti di Naruto è una ammirazione sincera. Seppur sia un personaggio di fantasia, il biondo ninja ha rappresentato, un po’ come per tutti i fan, un esempio che lo ha guidato nel suo percorso verso la NBA. Quando Zion è divenuta una star del court, non ha potuto fare a meno di celebrare il suo modello di vita.