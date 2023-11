Naruto x Boruto: tre generazioni di Uzumaki nell'art per il Jump Festa 24

Sta per avvicinarsi il Jump Festa 2023 e, per l'occasione, il franchise di Naruto ha preparato un'illustrazione molto speciale. Per chi non lo sapesse, il Jump Festa è un evento che si tiene ogni anno, verso metà dicembre, da parte della casa editrice giapponese Shueisha.

Questa volta, il Jump Festa si terrà nei giorni 16 e 17 dicembre. La data è molto vicina e la pagina Twitter (X) ufficiale di Naruto ha voluto dedicare all'evento un artwork molto speciale, che vede al centro le tre generazioni di Uzumaki consumare delle bibite.

Nell'illustrazione che vi lasciamo in calce alla news, Minato e Naruto bevono del caffè mentre il piccolo Boruto ha con sé una bottiglia di cola. Tutti e tre hanno dei look totalmente differenti da quelli che siamo abituati a vedere sia nell'anime che nel manga. Infatti, i tre Uzumaki indossano dei vestiti molto più casual.

Anche My Hero Academia ha celebrato il Jump Festa con un'illustrazione speciale, in quanto prenderà parte all'evento insieme a tanti altri franchise come One Piece, Chainsaw Man, Kaiju No. 8, Demon Slayer, Bleach, Dr. Stone e molti altri. Non sappiamo se tutti questi titoli saranno protagonisti di alcuni annunci inediti, ma in tal caso vi terremo aggiornati sulle ultime notizie.

