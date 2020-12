Naruto: l'X Box Series X è pronta ad attaccare Konoha in questa cover dell'Akatsuki

Nel corso della serie originale Naruto ha dovuto affrontare numerose minacce e situazioni a dir poco pericolose, con nemici più o meno pericolosi, capaci di devastare in poco tempo il Villaggio della Foglia. Tra questi il gruppo conosciuto come Akatsuki ricopre sicuramente il ruolo di antagonista principale.

Poco dopo la morte del Terzo Hokage, siamo stati introdotti a questa organizzazione, formata da alcuni degli shinobi più potenti mai apparsi nell'opera di Masashi Kishimoto. Dall'indimenticabile Itachi Uchiha al terribile e potente Pain, passando per Kisame, Obito, Deidara e altri ninja dalle abilità impressionanti, uniti per un fine comune dopo aver voltato le spalle ai rispettivi villaggi.

Per quanto nel sequel Boruto: Naruto Next Generations si stia tentando di ricreare un gruppo del genere attraverso i criminali che fanno parte della Kara, l'Akatsuki rimane ancora oggi uno dei simboli del franchise, ed è anche entrata a far parte dell'iconografia dello stesso, grazie al peculiare mantello nero costellato di nuvole rosse.

Proprio riguardo questo design particolare, l'utente @Trio1996 ha condiviso su Reddit l'immagine che potete trovare in calce alla notizia, mostrando la sua X Box Series X con una cover interamente dedicata all'organizzazione.