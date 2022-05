Naruto x Realme: ecco lo smartphone dedicato all'opera di Masashi Kishimoto

L'avventura di Naruto sarà anche finita da tempo, ma il biondo ninja, eroe del Villaggio della Foglia, continua a essere uno dei personaggi più amati dalla community. Il successo immortale dell'opera di Masashi Kishimoto, che prosegue nel sequel Boruto: Naruto Next Generations, ha portato alla nuova collaborazione con il brand mobile Realme.

Dopo le scarpe in collaborazione tra Naruto e Jordan, i fan festeggiano un'altra grande partnership, questa volta in ambito tecnologico. Il brand mobile Realme, ha sviluppato uno smartphone dedicato all'immortale racconto dello shinobi più forte del Villaggio della Foglia. In precedenza, Realme aveva dedicato uno smartphone a Dragon Ball.

Sul mercato cinese, è in arrivo il Realme GT Neo 3 Naruto Edition, una versione limitata che vanta una estetica pensata appositamente per tutti gli appassionati dell'opera. Per promuovere la collaborazione Naruto x Realme, l'artista Chengxi Huang ha realizzato uno speciale artwork in cui il Naruto protagonista della serie Shippuden mostra il suo dispositivo personalizzato.

Lo smartphone, il cui prezzo si aggira sul corrispettivo di circa 400 euro, presenta la parte posteriore che replica lo schema cromatico della felpa del ninja. Sulla sezione della parte fotografica, è inciso ill simbolo di Konoha. La confezione, racchiusa in un rotolo ninja, include una cover protettiva a tema, un caricabatterie dal design ispirato e un coprifronte del Villaggio della Foglia. Che il prossimo Realme sia a tema ONE PIECE?