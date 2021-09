Naruto x Sanrio: i ninja di Konoha come i personaggi di Hello Kitty nei nuovi Funko Pop

Per la sua nuova linea di Pop, Funko ha dato vita a una sorprendente partnership tra due franchise ben diversi tra loro, Naruto Shippuden e Sanrio. Ecco come apparirebbero i protagonisti di Hello Kitty nei panni dei ninja del Villaggio della Foglia!

Non è la prima volta che Sanrio si immerge nell'universo dei battle shonen: in precedenza, l'iconica azienda giapponese che ha dato i natali a Hello Kitty ha collaborato con My Hero Academia. Successivamente a questo riuscito crossover, Sanrio ha poi dato vita a una partnership con Naruto per una linea di vestiti.

Visto il successo riscosso dai capi di moda, Funko ha pensato bene di riciclare questo crossover lanciando una nuova linea di Pop. I Funko Pop x Naruto Shippuden x Sanrio, attualmente disponibili al preordine al prezzo di circa 11 dollari ciascuno, vedono i personaggi di Hello Kitty trasformarsi nei più abili ninja di Konoha. Naruto è ovviamente interpretato da Hello Kitty, Sakura da My Melody, Sasuke da Chococat, Kakashi da Pochacco e Itachi da Badtz-Maru.

A questi cinque Funko Pop classici se ne aggiunge uno in edizione limitata, un bellissimo Naruto-Hello Kitty glow in the dark. Cosa ne pensate di questa collaborazione, siete pronti a collezionare tutta la linea? Restando in tema statuette, vi lasciamo all'ultimo Rasengan di Jiraya in questa figure di Naruto Shippuden.