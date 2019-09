Naruto: Zabuza doveva chiamarsi Momotaro? Ecco i nomi originali pensati da Kishimoto

Un fan del brand di Naruto ha condiviso su Twitter alcune informazioni riguardanti le idee iniziali dell'autore, alcune delle quali, se non avessero subito modifiche, avrebbero potuto cambiare molti aspetti della serie. Leggiamo insieme i dettagli

La serie manga/anime di Naruto, scritta e disegnata dal maestro Masashi Kishimoto, ha raggiunto la sua conclusione da parecchio tempo, ma la sua influenza persiste nel mondo dei fumetti giapponesi. Attualmente molti dei personaggi della serie originale sono comparsi nel sequel Boruto: Naruto Next Generations, e sembra che molte persone in Giappone abbiano chiamato i loro figli con i loro nomi.

Di recente l’utente @raika_kurume ha condiviso sul suo profilo Twitter delle informazioni riguardanti le idee che l’autore aveva inizialmente per alcuni aspetti particolari della storia e anche dei personaggi. Alcune rivelazioni sicuramente sorprenderanno non poche persone.

Di seguito trovate la traduzione di quanto scritto nel post:

Masashi Kishimoto: “Chiamerò questo tipo prepotente…Momotaro!”

Editor: “Chiamialo Zabuza piuttosto.”

MK: “Questo personaggio è fantastico..lo chiamerò..Kotaro!”

E: “Gaara è meglio. E smettila di far parlare Kakashi come se fosse un anziano.”

Un editor a dir poco lungimirante.

Si, a quanto pare Kishimoto voleva chiamare Zabuza, il ninja traditore della Nebbia, Momotaro. Per coloro che non lo sapessero, Momotaro è il nome del protagonista della storia tradizionale giapponese Peach Boy, che segue le avventure di un ragazzo, Momotaro, nato da una pesca, che sceglie di allontanarsi da casa per affrontare dei demoni. Un’associazione che sarebbe stata molto particolare, visto la figura tormentata di Zabuza.

Allo stesso modo, il nome originale di Gaara doveva essere Kotaro, proveniente dalla Leggenda di Kotaro Koizumi, una fiaba di un bambino nato per metà umano e per metà serprente. Sicuramente molti dei personaggi di Naruto hanno dei nomi di antiche leggende e storie giapponesi: Orochimaru, Jiraiya e Tsunade derivano tutti dalla storia Jiraiya Goketsu Monogatari, e con Sarutobi Sasuke si designava il ninja apparso molte volte nei racconti dei primi anni del ‘900.

Al fianco di personaggi come Zabuza e Gaara, il maestro Kishimoto aveva scelto altri nomi, e dettagli, che l’editor ha preferito comunque cambiare:

Inserire Sasuke.

Cominciare l’arco del Paese delle Onde (con Zabuza/Haku).

Far sostenere l’esame Chunin nello stesso momento a tutti i team.

Modelli di Rock Lee e altri ninja che sosterranno l’esame Chunin.

Trasformare Naruto da una volpe ad un umano.

Cambiare il partner di Zabuza, Haku, da un orso ad un umano.

Dare al protagonista degli occhi stretti, mentre agli avversari degli occhi più larghi.

Far pronunciare il nome delle tecniche per renderle più precise."

Molto materiale originale sembra quindi essere stato, in maniera più o meno radicale, cambiato in base ai consigli dell’editor. Questo mostra ancora una volta che un mangaka che trasmette passione nel suo lavoro, ha anche bisogno di figure professionali pronte a dare un giudizio critico per migliorare quanto verrà pubblicato.