Naruto: Zabuza e Haku mostrano le loro tecniche in una spettacolare figure da 750 euro

La serie di Naruto è ricca di momenti commoventi e profondamente drammatici, che hanno caratterizzato la vita di molti dei personaggi creati da Masashi Kishimoto, tra cui troviamo Zabuza Momochi e Haku. I due ninja in questione sono stati introdotti in una delle prime, vere, missioni del Team 7, ovvero scortare un uomo di nome Tazuna.

Solo in seguito si scoprirà che la missione, presentata come grado C da Tazuna, sia in realtà di grado B, in quanto il ponte costruito da quest'ultimo, per unire il Paese delle Onde alla terraferma e dare così nuova vita al mercato con gli altri paesi per risollevare la situazione economica, è visto come un grande minaccia la Gato Corporation. Per questo motivo il team Kakashi si ritrova a combattere con Zabuza Momochi, traditore del Villaggio della Nebbia e membro dei Sette spadaccini, e successivamente con il misterioso ninja Haku.

Grazie al loro profondo legame, i due shinobi avversari si riveleranno nemici incredibilmente ostici, soprattutto per la precisione usata da Haku nell'utilizzo dei senbon, e per la sua abilità innata dell'Arte del Ghiaccio, ereditata dalla madre. Per onorare i due personaggi lo studio Tsume Art ha realizzato una magnifica statua in edizione limitata, alta circa 47 centimetri, e dal costo di 749 euro, di cui potete vedere qualche immagine nel post in calce.

I due ninja vengono rappresentati mentre eseguono le tecniche del Drago Acquatico e degli Specchi Diabolici, il tutto reso con una cura impressionante per i dettagli. Per chi fosse interessato è già possibile per ordinare la figure, di cui sono disponibili solo 2500 pezzi, che arriveranno sul mercato nel marzo del 2022.

