Narutop99: chi è il personaggio di Naruto più amato? La situazione al momento

Per celebrare il 20° anniversario della serie anime di Naruto nel corso del Jump Festa 2023 è stata lanciata la Narutop99, iniziativa grazie alla quale la community mondiale sta avendo la possibilità di votare giornalmente il proprio protagonista preferito. Chi è attualmente in testa alla classifica di gradimento?

La Narutop99 non servirà solamente a eleggere il personaggio preferito dai fan. Al termine delle votazioni il primo classificato sarà il protagonista di un breve manga spin-off di Naruto realizzato da Masashi Kishimoto. Ricordiamo inoltre che i venti personaggi più votati dal pubblico verranno omaggiati con illustrazioni originali del sensei.

La Narutop99 ha già decretato il jutsu preferito dai fan, ma per quanto riguarda invece il protagonsita più amato? Quando mancano appena due settimane al termine delle votazioni, la classifica del personaggio preferito dai fan di Naruto vede Minato Namikaze in testa. È dunque il Quarto Hokage, padre di Naruto, colui che al momento ha ottenuto più voti tra tutti. Vi ricordiamo che le votazioni verranno chiuse il 31/1/2023, per cui il vostro apporto potrebbe ribaltare o confermare la classifica.

Minato Namikaze è globalmente il più votato dalla community, tranne che per il pubblico giapponese che pare preferire Itachi Uchiha e per quello latino americano che invece preferisce Sakura Haruno. Un dato interessante riguarda proprio la kunoichi. Sakura ha battuto i due amici del Team 7, essendo stata più votata sia di Naruto che di Sasuke. Ecco in rigoroso ordine la Top 20: