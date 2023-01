La Narutop99 elegge il jutsu preferito dai fan di Naruto: qual è la tecnica più amata?

Naruto verrà ricordato per sempre dagli amanti degli shonen non solo per la profonda narrazione e per le storie dietro ciascuno dei protagonisti, ma anche per le tecniche da loro esibite. Alcuni dei jutsu creati da Masashi Kishimoto sono leggenda, ma qual è la tecnica preferita in assoluto dai fan di Naruto?

Per festeggiare il 20° anniversario dell'anime è stato lanciato Narutop99, un sondaggio mondiale attraverso cui i fan possono decretare il loro protagonista preferito. I primi venti personaggi di questa classifica verranno ritratti in un artwork speciale da Masashi Kishimoto, mentre il primo riceverà un manga spin-off. Ma sapevate che in Narutop99 era possibile votare anche per il jutsu migliore dell'opera?

Mentre il sondaggio per il protagonista preferito di Naruto è ancora in corso, con le prime previsioni che vedono Minato Namikaze in cima alle tendenze, quello per le tecniche è giunto a conclusione con un totale di quasi 700 mila votazioni.

È la Tecnica della Moltiplicazione del Corpo a essere stata eletta come la più emblematica di Naruto. Con quasi 200 mila voti, la prima tecnica che Naruto riesce a padroneggiare strappa a tutte le altre il titolo di più iconica dell'opera. Ecco a seguire il resto della Top 10, che esclude tecniche molto amate come il Volo del Dio del Fulmine, la Palla di Fuoco Suprema e la Tecnica dell'Erotismo: