Nasce una nuova app per leggere manga: VIZ Media apre ai manga di Shogakukan

I manga sono sempre più importanti. Manga Plus cresce ancora, con tanti fumetti di Shueisha proposti, mentre Kodansha propone K-Manga negli USA, lanciandosi anch'essa sul mercato. Rimaneva però una grande casa editrice fuori dai giochi, che adesso trova il proprio percorso.

VIZ Media è la grande azienda controllata da Shueisha e Shogakukan che, negli Stati Uniti d'America e in Canada, negli scorsi anni, ha proposto servizi come Shonen Jump, un app a pagamento per leggere i capitoli della nota rivista, prima che venisse lanciato il servizio Manga Plus e la gratuità dei capitoli settimanali. Ora ritorna, sempre per la stessa casa editrice, un servizio simile.

Viene quindi lanciata una nuova piattaforma per leggere i manga di Shogakukan. VIZ Media l'ha messa già online, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a due dollari al mese. Tutti i titoli più importanti di Shogakukan, vecchi e recenti, sono disponibili sulla piattaforma tradotti in inglese. Ci sono diversi lavori del noto mangaka Junji Ito, c'è Inuyasha e il suo sequel Yashahime, c'è il fenomeno Komi-san Can't Communicate, non manca il leggendario Detective Conan al completo, il recente successo slice of life Insomniacs After School che ha anche un anime in corso che arriverà in Italia, altri manga di spessore creati da autori già noti come Fly me to the Moon e Call of the Night, e non solo.

Gli ultimi tre capitoli saranno leggibili gratuitamente, mentre il resto sarà accessibile soltanto tramite abbonamento. Purtroppo però, il servizio è disponibile soltanto negli Stati Uniti e in Canada. Tuttavia non è da scartare un approdo anche in Europa e nel resto dei paesi, così come accaduto con Manga Plus nel corso del tempo.