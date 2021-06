Nasce Azuki, il nuovo servizio streaming mondiale di manga con oltre 100 titoli Kodansha

Dopo MangaPlus di Shueisha, nasce un nuovo servizio digitale mondiale per manga. KiraKira Media Inc ha annunciato il lancio di Azuki, una nuova piattaforma mondiale per la lettura di manga che arriverà il 28 giugno 2021 su iOS, Android e web in inglese per tutto il mondo ad eccezione del Giappone.

Il servizio offrirà manga in simulpub, cioè in contemporanea con l'uscita giapponese, offrendo una vastissima gamma di titoli tra quelli in corso e conclusi. Di seguito il corposo elenco di titoli divulgato da Azuki che sarà disponibile dal lancio:

A Sign of Affection

Ace of the Diamond

Again!!

Aho Girl

Air Gear

Ajin - Demi-Human

Alicia's Diet Quest

ALIVE

All Out!!

All-Rounder Meguru

Ao-chan Can't Study!

Aoba-kun's Confessions

APOSIMZ

Are You Lost?

Arisa

As Gods Will The Second Series

ASHIDAKA -The Iron Hero-

Atsumori-kun's Bride-to-be

Ayanashi

Basilisk

Battle Angel Alita

Battle Angel Alita: Last Order

Battle Angel Alita: Mars Chronicle

Beauty Bunny

Beware the Kamiki Brothers!

Black Panther and Sweet 16

BLAME!

BLAME! Academy and So On

Bloody Monday

Boarding School Juliet

Cage of Eden

Can I Kiss You Every Day?

Can You Just Die, My Darling?

Cardcaptor Sakura: Clear Card

Cells at Work!

Chi's Sweet Home

Chihayafuru

Clockwork Planet

Complex Age

COPPELION

DAYS

DEATHTOPIA

Defying Kurosaki-kun

Descending Stories

Devils' Line

Domestic Girlfriend

Drifting Dragons

Drowning Love

EDENS ZERO

Elegant Yokai Apartment Life

Fairy Girls

Fairy Tail

Fairy Tail: 100 Years Quest

Fairy Tail: Blue Mistral

Fairy Tail City Hero

Fairy Tail: Ice Trail

Fairy Tail S

Fire Force

Flowers of Evil - I Fiori del Male

Flying Witch

Fort of Apocalypse

FukuFuku: Kitten Tales

Full-Time Wife Escapist

Fuuka

Gakuen Prince

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

Giant Killing

Gleipnir

Golosseum

Goodbye! I'm Being Reincarnated!

Grand Blue

Happiness

Heroic Legend of Arslan

Hotaru's Way

House of the sun.

Hozuki's Coolheadedness

I Am Here!

I Want to Hold Aono-kun so Badly I Could Die

I'm in Love and It's the End of the World

I'm Standing on a Million Lives

In/Spectre

Interviews with Monster Girls

Inuyashiki

Kakafukaka

Kakushigoto

Kami Kami Kaeshi

Karate Heat

Kasane

Kira-kun Today

Kiss for Real

Kiss Him, Not Me

Kiss Me at the Stroke of Midnight

Kitchen Princess

Knights of Sidonia

Kokkoku: Moment by Moment

L'Attacco dei Giganti - Shingeki no Kyojin

L'Attacco dei Giganti Anthology

L'Attacco dei Giganti: Before the Fall

L'Attacco dei Giganti: Junior High

Land of the Lustrous

LDK

Let's Dance a Waltz

Love and Lies

Love Hina

Love in Focus

Love Massage: Melting Beauty Treatment

Magatsuki

Magical Sempai

Manga Dogs

Mardock Scramble

Missions of Love

My Boss's Kitten

My Boy in Blue

My Boyfriend in Orange

My Little Monster

My Sweet Girl

My Wife is Wagatsuma-san

Mysterious Girlfriend X

Negima!

Nekogahara

Nodame Cantabile

Noragami

Our Fake Marriage

Our Precious Conversations

Parasyte

Peach Girl

Peach Heaven

Pitch-Black Ten

Prince in His Dark Days

Princess Jellyfish

Princess Resurrection

Pumpkin Scissors

Rave Master

Real Account

Real Girl

Sankarea

Savage Season

Say "I love you".

Sayonara Zetsubō Sensei

School Rumble

Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

Shangri-La Frontier

Sherlock Bones

Shojo Fight

Shugo Chara!

Shugo Chara-chan!

Silent Voice - La forma della Voce

Smile Down the Runway

Space Brothers - Fratelli nello Spazio

Spoof on Titan

Springtime with Ninjas

Starving Anonymous

Suzuka

Sweetness and Lightning

That Time I Got Reincarnated as a Slime

That Wolf-Boy is Mine!

The Ghost in the Shell: The Human Algorithm

The Knight Cartoonist and Her Orc Editor

The Quintessential Quintuplets

To the Abandoned Sacred Beasts

To Your Eternity

Tokyo Revengers

Tokyo Tarareba Girls

Toppu GP

Tsuredure Children

Until Your Bones Rot

UQ Holder!

Wake Up, Sleeping Beauty

Walls Between Us

Watari-kun's ****** Is about to Collapse

Wave, Listen to Me!

Welcome to the Ballroom

Yagyu Ninja Scrolls

Yamada-kun and Seven Witches

Your Lie in April - Bugie d'Aprile

Yozakura Quartet

Un catalogo davvero ricchissimo di titoli, dallo shonen e seinen a shojo e josei, da romantici a manga comici e d'azione, titoli fondamentali e che hanno fatto la storia come L'Attacco dei Giganti, Fairy Tail più le nuove leve come EDENS ZERO, Four Knights of Apocalypse, Tokyo Revengers e tantissimi altri.

Sarà disponibile una modalità gratuita per utenti non iscritti che permetterà l'accesso ad alcuni capitoli con pubblicità, mentre sarà presente anche una modalità con iscrizione al costo di 4,99 dollari al mese che permetterà l'accesso a tutto il catalogo senza pubblicità. Inoltre, sarà possibile commentare i singoli capitoli con gli altri utenti registrati.