Nasce K Manga, la piattaforma ufficiale e gratuita di Kodansha rivale di Manga Plus?

Il successo di Manga Plus nel corso degli ultimi anni ha fatto capire che c'è molto interesse su questo tipo di arte anche dal mondo occidentale, e non soltanto dagli Stati Uniti d'America. Adesso però tocca anche alle altre case editrici seguire il corso tracciato da Shueisha, e la prossima a farlo sarà Kodansha.

La casa editrice di lavori come Fairy Tail, Great Teacher Onizuka, L'Attacco dei Giganti, Grand Blue, The Seven Deadly Sins e tanti altri in realtà in passato ha sempre operato nel settore digitale, anticipando anche la concorrenza, ma mai proponendo una piattaforma sua. In origine, infatti, Kodansha ha proposto i propri titoli tradotti in inglese su piattaforme come Comixology, Crunchyroll e infine anche Azuki. Tuttavia, negli scorsi mesi, Kodansha ha ritirato le licenze a queste piattaforme, lasciando nel caos i lettori occidentali.

Tuttavia, adesso il motivo è chiaro: è nata la piattaforma K Manga di Kodansha, che sarà la risposta della casa editrice a Manga Plus. Tramite un leak di ScreenRant, poi ripreso in rete e approfondito, la piattaforma avrà un sistema di letture simile a quello della rivale, ma ovviamente con manga come Four Knights of Apocalypse, Vinland Saga, Edens Zero e altri. Ci sarà quindi la possibilità di leggere gratuitamente i capitoli ma, a giudicare dalle prime informazioni, ci sarà anche la possibilità di acquistarli.

Per ora esiste già l'account Twitter ufficiale di K Manga che però è privato, con il lancio del progetto previsto ufficialmente per gli ultimi giorni di marzo, secondo le informazioni riportate da ScreenRant. Invece il sito web verrà proposto nei prossimi mesi, dando precedenza agli USA. Sta quindi per aprirsi una nuova, importante, era digitale per i manga che i lettori attendevano da tempo.