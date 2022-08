Nasce Manga Plus Creators: ora tutti possono diventare mangaka

Shueisha ha fatto un salto in avanti nel settore digitale quando ha proposto Shonen Jump+ in patria. Il progetto si è poi allargato con la creazione, nel 2019, del portale Manga Plus, attualmente il più noto servizio di manga in digitale ufficiale e gratuito. Manga Plus continua ad allargarsi con nuove lingue ma anche con altri progetti.

È nato infatti Manga Plus Creators, una piattaforma creata ad hoc grazie alla collaborazione tra Shueisha e Medibang. Ogni fumettista in tutto il mondo può inviare i propri lavori alla casa editrice nipponica tramite questa applicazione, scegliendo sia un senso di lettura verticale che orizzontale. Il pezzo forte di questo portale è la possibilità di vincere premi mensili: il Monthly Award accetterà chiunque carichi un proprio manga sulla piattaforma, con la possibilità di competere per il primo posto.

Il vincitore riceverà un milione di yen come premio (poco più di 7000 euro al cambio attuale) e, insieme al secondo (300.000 yen - 2500 euro circa di premio) e al terzo arrivato (100.000 yen di premio - poco meno di 1000 euro di premio), potrà essere pubblicato su Manga Plus. Il primo arrivato, in aggiunta, avrà la possibilità di vedere il proprio lavoro caricato anche in Giappone su Shonen Jump+.

Si tratta di una grande apertura di Shueisha al mercato mondiale, nella ricerca di altri autori di talento, dopo gli ultimi report finanziari non ottimi.