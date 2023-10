Nasce Manga Plus Max, il nuovo servizio di abbonamenti per leggere i manga

Nato nel 2019, Manga Plus è stato in crescita continua nel corso degli ultimi anni. In 4 anni e mezzo, la piattaforma di casa Shueisha ha proposto tante serie, alcune delle quali tradotte in diverse lingue tra cui lo spagnolo, il tailandese, il francese, il russo, l'indonesiano e molte altre, oltre l'inglese.

Era da tempo però che i lettori della piattaforma chiedevano di più: infatti era programmata una manutenzione per Manga Plus molto importante. Alcuni leak lo avevano già rivelato, ma adesso arrivano le conferme ufficiali: nasce Manga Plus Max, il sistema di abbonamenti della piattaforma.

Sono stati presentati due piani: lo Standard Plan e il Deluxe Plan. Nel primo caso, Manga Plus fornisce tutti i capitoli delle serie attualmente in corso - circa 80, con alcune possibili eccezioni che verranno comunicate prontamente - e questi saranno disponibili fino a qualche tempo dopo la conclusione delle suddette serie. Il piano standard prevede anche un un mese di prova gratuito, mentre il costo generale sarà di 1,99 dollari.

Il Deluxe Plan di Manga Plus Max invece propone, al prezzo di 4,99 dollari al mese, tutto il catalogo disponibile sulla piattaforma senza limitazioni. In sostanza, si tratta di un assortimento di oltre 16000 capitoli suddivisi in 190 manga diversi. In nessuno dei due abbonamenti saranno presenti pubblicità, ad eccezione di alcune estremamente mirate. Per ora i piani di abbonamento prevedono le serie in lingua inglese e, nonostante l'inserimento delle sottoscrizioni, Manga Plus assicura che rimarrà sempre la versione gratuita attuale con la possibilità di leggere i primi e gli ultimi capitoli pubblicati senza limitazioni. Gli abbonamenti saranno disponibili soltanto per la versione app.

Sottoscriverete il piano di abbonamento di Manga Plus Max?