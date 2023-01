Nasce il primo manga realizzato da una IA e sarà pubblicato a breve: di cosa si tratta

Le IA sono sempre di più sulla bocca di tutti. Ultimamente non si fa altro che parlare dell'IA ChatGPT, ma prima ancora erano altri i nomi che circolavano nell'ambiente. Senza contare tutte le app presenti sui PlayStore che trasformano il volto delle persone secondo alcuni disegni già esistenti, era molto utilizzato Midjourney.

Questa IA è capace di disegnare seguendo gli input, ovviamente con risultati che variano a seconda delle descrizioni date dall'utilizzatore. Tutto è ancora lontano dalla perfezione e dall'autonomia, ma queste IA stanno facendo sempre più strada. Adesso, Shinchosha ha deciso di sfruttarne una per creare un manga da pubblicare ufficialmente.

Rootport è un creatore di manga che sta utilizzando questa IA per pubblicare una storia completamente nuova. Su Bunch Comics, a partire dal 9 marzo 2023, inizierà la serializzazione del primo manga disegnato da una IA. Il progetto è di stampo sci-fi e se n'è occupato Rootport dando come input principale la rivisitazione della famosa storia di Momotaro, una delle più proposte in Giappone. Il manga inizia con una vecchia coppia che trova un bambino misterioso fuori da uno strip club nella città di Neo Okayama. Il bambino ha capelli color pesca e ha dei dati importanti in suo possesso.

Nel tweet in basso proposto da Rootport si può apprezzare qualche immagine che aprirà il primo capitolo di questo manga disegnato da Midjourney. Avrà successo questo Momotaro in chiave fantascientifica e riuscirà l'IA a tenere il passo con le creazioni di altri autori? Intanto questi software sono sempre più al centro dell'attenzione anche a causa del fatto che stanno arrivando cause contro Midjourney e altre IA.