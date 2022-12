Nasce Narutop99, il sondaggio mondiale di Naruto con una sorpresa in palio

Ormai il mondo è sempre più importante per l'industria di anime e manga. Se fino a dieci anni fa il potere del mercato nipponico era schiacciante, tanto da non rendere troppo remunerativo portare le storie all'estero, negli ultimi anni la situazione è cambiata. E così nascono anche nuove metodologie di promozione, come il progetto nato per Naruto.

Il manga di Masashi Kishimoto è uno dei capisaldi del battle shonen, oltre che uno dei manga più venduti della storia. Proprio grazie a questo fumetto e agli altri Big Three di Weekly Shonen Jump c'è stata una nuova ondata di popolarità dei manga in tutto il mondo, e così Shueisha rende partecipi anche loro. Dopo il sondaggio dedicato a ONE PIECE degli anni scorsi, nasce il progetto Narutop99.

Di cosa si tratta di preciso? Semplicemente, è un sondaggio di popolarità dei personaggi di Naruto su base mondiale, ovvero si potrà votare da qualunque parte del mondo e non soltanto dal Giappone. Il progetto è stato annunciato alla Jump Festa 2023 con un trailer disponibile in basso con le prime informazioni. I 20 personaggi più votati verranno disegnati in maniera speciale da Masashi Kishimoto, mentre il personaggio più votato in assoluto riceverà il suo manga spin-off breve, sempre disegnato dall'autore storico.

Il sondaggio è già attivo all'indirizzo https://narutop99.naruto-official.com/ che trovate anche alla fonte. I partecipanti possono votare una volta al giorno tutti i giorni da adesso fino al 31 gennaio 2023. I risultati definitivi verranno annunciati ad aprile 2023. Per l'occasione, su Manga Plus sono stati resi disponibili gratuitamente i primi 99 capitoli di Naruto. E voi chi voterete in questo sondaggio?