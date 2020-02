Nasce la nuova pagina 'Panini DC Italia', ecco quando saranno svelate le nuove uscite

La notizia riguardante l'acquisizione delle licenze DC da parte di Panini Comics è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed oggi, circa tre settimane dopo l'annuncio, la casa editrice ha dichiarato di essere pronta a svelare tutti i dettagli riguardanti il lancio e le nuove uscite. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti.

Si comincia il prossimo 10 febbraio alle ore 13:00, parlando in maniera generica del lancio DC. Ai microfoni saranno presenti gli editori Marco Marcello Lupoi e Alex Bertani. Il giorno dopo alla stessa ora si parlerà invece delle nuove uscite programmate dal mese di aprile in poi, con ospiti Nicola Peruzzi, Renato Franchi e Sara Mattioli. Infine, mercoledì 12 febbraio alle 13:00, si parlerà della veste grafica delle pubblicazioni con Raffaele Caporaso, Alessio Trippetta e Nicola Peruzzi. Enrico Ferraresi condurrà e modererà i tre eventi.

Tutti gli appuntamenti saranno visibili in live sulle pagine Facebook e Instagram della neonata Panini DC Italia, dunque potrete presumibilmente approfittare dell'occasione per rivolgere qualche domanda agli ospiti. In calce trovate tutte le informazioni.

Con l'acquisizione delle licenze DC da RW Edizioni Panini ha fatto un altro importante passo in avanti, ampliando enormemente il proprio parco offerte. Oltretutto, alcune voci parlano anche dell'acquisizione delle avventure di Capitan Harlock, altro gesto che confermerebbe ulteriormente il dominio della casa editrice modenese.

