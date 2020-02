Nasce #WesupportyouHorikoshi, hashtag per difendere l'autore di My Hero Academia

Non è un periodo facile per Kohei Horikoshi e la sua creatura, My Hero Academia. Il manga pubblicato da diversi anni su Weekly Shonen Jump e che ha riscosso tanto successo in tutto il mondo, diventando uno dei pilastri del mondo dei manga odierno, ha subito alcune critiche in base ad alcune scelte riguardanti il nome del dottor Shiga Maruta.

Nonostante il cambio di nome avvenuto, ad alcuni fan basta poco per appigliarsi a qualunque elemento e prendere di mira l'autore. È stato un caso anche la polemica sulle date di nascita dei personaggi di My Hero Academia; a questo punto, molti sostenitori dell'autore e del manga hanno deciso di prendere le redini della situazione sui vari social.

Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, in tanti hanno utilizzato l'hashtag #WesupportyouHorikoshi, in risposta a chi ha creato polemiche sterili o di poco conto su ogni elemento presentato nel manga. La situazione riuscirà a calmarsi secondo voi nel corso dei prossimi giorni?

My Hero Academia è un manga scritto e illustrato da Kohei Horikoshi. In corso su Weekly Shonen Jump dal 2014, è attualmente uno dei volti più importanti della rivista di casa Shueisha. Nel corso degli anni, la serie ha ricevuto quattro stagioni animate, di cui l'ultima ora in corso, più spin-off e lungometraggi.