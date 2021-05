La nascita della cicatrice di Kaido nel nuovo episodio di ONE PIECE

Kaido è un uomo, o meglio una creatura, quasi immortale. Nessun metodo ha funzionato e, nonostante le tante volte in cui è stato sottoposto a esecuzione, non è mai morto. Anche i suoi tentativi di suicidio lanciandosi dalle isole del cielo non ha portato alla morte l'imperatore di ONE PIECE, testimoniando che ha la pelle dura.

Eppure c'è stato un momento in cui quella pelle è stata scalfita e il segno è rimasto anche a distanza di anni. Kaido ha infatti una vistosa cicatrice sulla parte destra dell'addome, la testimonianza che esiste un essere abbastanza forte da ucciderlo. Il momento in cui gli è stata impressa questa cicatrice è finalmente arrivato in ONE PIECE, con l'episodio 972 che mostra lo scontro tra Oden e Kaido.

Dopo averne subite di ogni, Oden e il suo gruppo decidono di affrontare Kaido e Orochi più i loro seguaci in un attacco che inizialmente doveva essere a sorpresa. Ma l'imperatore e il suo gruppo intercettano il legittimo shogun e i Nove Foderi Rossi, dando inizio a uno scontro. Durante la battaglia, Oden e Kaido si affrontano faccia a faccia e sarà proprio in questo momento che il samurai infliggerà la cicatrice a croce sul corpo dell'imperatore.

In basso è disponibile il tweet con l'estratto della scena da ONE PIECE 972, con l'elevata qualità di animazioni che sta contraddistinguendo questa fase.