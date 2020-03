È nata una nuova coppia in My Hero Academia: il capitolo 263 conferma un legame

I fan discutono da tempo su un futuro insieme di Deku e Ochaco, soggetti di tante fanfiction e fanart in cui sono fidanzati. Ma in My Hero Academia c'è tanto potenziale anche per altre coppie che potremmo vedere sia durante la storia del manga che sul finale. E il capitolo 263 di My Hero Academia rivela un altro legame di questo genere.

Mentre Endeavor assalta l'ospedale e Mirko si occupa dei Nomu High End nel laboratorio del dottor Garaki, c'è un altro nutrito gruppo di eroi professionisti che si deve occupare di invadere il quartier generale del Fronte di Liberazione dei Quirk. Tra questi professionisti c'è però anche qualche giovane studente della Yuei, come Kaminari.

Il ragazzo è terrorizzato di dover entrare in azione nel capitolo 263 di My Hero Academia e vorrebbe tanto rimanere insieme ai suoi compagni di classe che sono rimasti quasi tutti nelle retrovie. Denki non riesce a trovare sostegno né nelle parole di Midnight né in quelle del compagno Tokoyami ed è solo a battaglia cominciata che riesce a rendersi conto di avere un sostegno per lui importante.

Guardandosi alle spalle, verso la foresta che ha lasciato e dove si trovano i suoi compagni, avverte la presenza di Jiro Kyoka e del suo incoraggiamento. A quel punto Kaminari riesce a concentrarsi sulla battaglia e in un attimo blocca il potere Amplivolt del nemico che ha di fronte. Sembra che con questa scena Kohei Horikoshi abbia dato il via a una nuova storia d'amore tra i banchi di scuola della 1-A. Vi piacerebbe vedere insieme la coppia?