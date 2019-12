Il Natale arriva e Toga di My Hero Academia si veste per le feste in questo cosplay

Ormai si respira aria di festa. Le giornate si sono accorciate, il freddo è giunto in gran parte del nostro paese, le luci natalizie hanno fatto la loro comparsa nelle città e tra pochi giorni si festeggerà anche il Natale. Proprio in questo clima estivo, anche i fan degli anime e manga non fanno che sfornare fan art e cosplay a tema.

Proprio di uno di questi vogliamo parlarvi. Un cosplay a tema natalizio tratto da un anime che negli ultimi tempi è sulla bocca di tutti. Parliamo di My Hero Academia. Se la quarta stagione continua la messa in onda settimana dopo settimana (con la comparsa dell'eroe Crimson Riot nell'ultima puntata) e il manga sforna nuovi e avvincenti capitoli, i cosplayer pubblicano, ogni giorno, sul web nuovissimi e particolarissimi costumi.

Proprio come ha fatto l'utente pockythief su Instagram che ha condiviso con i suoi follower la sua personalissima interpretazione natalizia del personaggio di Himiko Toga: la studentesse delle superiori e membro dell'Unione dei Villain.

Come potete vedere dalla foto presente in calce a quest'articolo, il cosplay è davvero sorprendente. E non solo per l'abito rosso e dalla pelliccia bianca che richiama Babbo Natale, ma per le fattezze della ragazza. Dalla parrucca perfetta, fino alle labbra carnose. Ma la cosa più bella è come, grazie all'utilizzo sapiente del trucco, pockythief sia riuscita a creare un effetto ottico intorno agli occhi che gli fanno sembrare più grandi di quanto in realtà non sono, proprio per riprodurre fedelmente quelli che il personaggio sfoggia nella serie del maestro Horikoshi.

Il Natale è ormai alle porte e anche quella parte del web amante degli anime ci tiene a farcelo sapere. E voi cosa ne pensate di questo cosplay? Vi entusiasma? Scrivetecelo qui sotto nei commenti.

