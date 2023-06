Un Natale da spie nel trailer di Spy x Family: CODE White, il film in arrivo nel 2023

Fin da quando è iniziato, il manga di Spy x Family ha raggiunto numeri mostruosi, numeri che sono migliorati ulteriormente nel momento in cui è stato messo in gioco l'anime. Il lavoro di CloverWorks e WIT Studio ha portato al grande pubblico la tenera e simpatica storia di Anya, telepate, che viene adottata da una spia di prestigio internazionale.

Sin dalle prime puntate su Crunchyroll, era chiaro che Spy x Family avesse qualcosa di diverso. E così, dopo tanti episodi suddivisi in una stagione in due parti, è arrivato in fretta il rinnovo della serie. Infatti da tempo è iniziata la campagna promozionale di Spy x Family stagione 2 con poster e altro materiale per promuovere i prossimi episodi in arrivo, programmati al momento per ottobre 2023. Se a fine anno arriverà la nuova stagione, ciò non vuol dire che il franchise sia concentrato solo su quello.

Il trailer di Spy x Family: Code White ricorda che a dicembre arriverà il primo film dedicato alla serie. Il successo è stato stellare e così, vista la natura dell'opera, ci sarà una storia completamente inedita ambientata in periodo natalizio. Nel video disponibile in alto, vengono ripresentati i quattro componenti della famiglia Forger: il padre spia Loid, la madre assassina Yor, la figlia telepate Anya e il cane capace di predire il futuro Bond. Insieme, tra lezioni scolastiche, missioni di spionaggio e di assassinio e apparenti tesori, dovranno occuparsi di un nuovo pericolo che minaccia Ostania.

Sembra quindi iniziato un trend per Spy x Family che, a seconda dei risultati del film, potrebbe durare per diversi anni.