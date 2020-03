È nato un amore? il creatore di Made in Abyss incontra Hideo Kojima

Non è insolito che due autori di fama mondiale, seppur facciano parte di due medium completamente differenti, si stimino reciprocamente. Recentemente, infatti, il creatore di Made in Abyss ha fatto visita al quartier generale di Kojima Production per far visita a sua maestà Hideo Kojima.

Il creatore di Death Stranding è un appassionato di cultura pop, un fervido amante dell'universo manga e anime. Ultimamente il director si è impallinato con la lettura di Made in Abyss, un'opera che nell'ultimo periodo ha avuto molto di cui far discutere grazie a un adattamento televisivo a dir poco straordinario. A tal proposito, vi ricordiamo che tra le nostre pagine è possibile recuperare la Recensione dell'anime di Made in Abyss, qualora siate curiosi di conoscere l'opera in questione.

Kojima, dopo aver visionato tutta la serie animata e aver recuperato tutti i volumi della collana attualmente disponibili, ha invitato alla sua sede di creazione videoludica persino lo stesso sensei, Akihito Tsukushi. Dopo una chiacchierata e un sketch personalizzato per il papà di Metal Gear, i due autori si sono concessi a una foto di rito, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

In rete i fan hanno apprezzato notevolmente l'incontro tra i due geni, nella speranza che l'incontro tra i due autori possa influenzare positivamente le loro creazioni future, magari in virtù delle voci di corridoio in merito a Silent Hill firmato Kojima Productions. E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare incontro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.