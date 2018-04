Natsu Dragneel e Lucy Heartphilia sono al centro di un tenero sketch di Fairy Tail

Nel corso degli anni, Hiro Mashima ci ha mostrato i protagonisti di Fairy Tail in tante situazioni fantasiose e persino imbarazzanti, ma ultimamente i suoi sketch vedono la coppia principale del fumetto assai più vicina del solito... Che il mangaka stia cercando di dirci qualcosa?

Esattamente un mese fa, se ricordate, Mashima rilasciò via Twitter un bellissimo sketch in cui Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia camminavano a braccetto e con indosso dei curiosi abiti scolastici, dando tutta l'impressione di essere non due potenti maghi, bensì una coppia di giovani fidanzati.

Dato lo straordinario successo riscosso tra i fan da quel disegno così singolare, il sensei ha ben pensato di dare un seguito alla romantica vignetta di Natsu e Lucy, ritraendo la coppia su una panchina azzurra e con indosso le medesime uniformi della volta scorsa. Mentre la fanciulla consuma felice un enorme gelato a tre gusti, Natsu fissa perplesso il proprio cellulare. Osservando attentamente il volto del ragazzo, tuttavia, noterete un pezzetto di gelato rimasto attaccato alle sue labbra: una prova del fatto che il Dragon Slayer abbia assaggiato almeno uno dei tre gusti scelti dalla bionda eroina!

A giudicare dai più recenti sketch del sensei, non avete anche voi l’impressione che i tra due protagonisti di Fairy Tail stia nascendo qualcosa di più? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso i commenti!

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hiro Mashima, la scorsa settimana, ha annunciato che la terza ed ultima stagione di Fairy Tail esordirà sul circuito nipponico durante la prossima primavera, rivelando poi che la serie godrà inoltre di due ulteriori spin-off cartacei. Un manga inedito, del tutto slegato da Fairy Tail, verrà infine serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha a partire dal mese di giugno 2018.