Natsu Dragneel e le sorelle Strauss sono protagonisti dei più recenti sketch di Fairy Tail

A meno di quarantotto ore dall’annuncio tanto atteso dai fan, il sensei Hiro Mashima , autore di, ha rilasciato viatre nuovi sketch dedicati ai personaggi del suo manga più famoso, i quali ci mostrano stavolta una versione adulta del protagonistae due splendidi ritratti delle potenti sorelle

Visionabile in calce all’articolo, il primo sketch presenta invero una versione adulta di Natsu, che nonostante l’età continua ad indossare il suo solito vestito e la sciarpa donatagli molti anni addietro dal drago Igneel. Curiosamente, il mago dai capelli rosa somiglia moltissimo al compagno di gilda Gildarts, e addirittura ha assunto una minacciosa espressione facciale molto simile alla sua. Anche il suo potere magico avrà raggiunto, secondo voi, quello del più distruttivo e imprevedibile mago di tutta la gilda Fairy Tail?



Accanto a Natsu, poi, possiamo ammirare una versione alquanto bizzarra di Happy. Presentando dei simpatici baffi bianchi che ne testimoniano la veneranda età, Happy vanta stavolta il medesimo aspetto nerboruto che in genere caratterizza la trasformazione dell’amico Pantherlily (il partner di Gajeel Redfox) - uno stato che Happy non ha mai raggiunto prima e che probabilmente non raggiungerà mai, essendo questo una bizzarra esclusiva di Lily.

Gli altri due sketch, invece, vedono per protagoniste le bellissime sorelle Mirajane e Lisanna Strauss, entrambe utilizzatrici dell’incantesimo ‘Take Over’. Mentre la sorella maggiore, Mirajane, ha assunto la terrificante (ma sexy) forma chiamata “Satan Soul”, la graziosa Lisanna utilizza il cosiddetto “Animal Soul” per assumere delle sembianze feline e godere di un notevole incremento in termini di attacco e velocità. Non trovate anche voi che sia molto carina con quel simpatico campanellino appeso al collo?