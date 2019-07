Natsu di Fairy Tail viene trasformato in una ragazza grazie a un cosplay

Natsu Dragneel è stato uno degli eroi più iconici della scorsa generazione di manga e ha contribuito al successo di una delle serie più apprezzate del panorama shonen degli ultimi anni, Fairy Tail. Pertanto, è normale che riceva sempre tantissimi tributi dai fan, che possono essere sia in versione illustrazioni e fanart che in versione cosplay.

Mentre nell'anime di Fairy Tail imperversa l'ultima lotta tra le gilde di Ishgar e lo sterminato impero di Alvarez, off screen una fan ha scelto di dedicare a Natsu il suo più recente cosplay. Come potete vedere in calce, la fan bri.esca ha pubblicato sul suo account Instagram la sua ultima creazione, che la vede indossare i panni di Natsu.

Abbiamo quindi un nuovo cosplay a sesso invertito che può farci ammirare il protagonista di Fairy Tail sotto una nuova luce. Gli abiti della ragazza sono particolarmente fedeli, dai sandali alla sciarpa bianca, mentre i capelli sono forse meno saturati della sua controparte animata. Vi piace questa nuova versione di Natsu?

Fairy Tail è un manga di Hiro Mashima, pubblicato su Weekly Shonen Magazine tra il 2 agosto 2006 e il 26 luglio 2017. I 549 capitoli sono stati raccolti in 63 volumi e hanno dato vita ad alcune serie animate di lunga durata.