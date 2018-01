Natsu e Lucy di Fairy Tail sono al centro di un altro piccante set di sketch!

A distanza di qualche settimana dall’ultimo set di sketch diffuso via Twitter, Hiro Mashima , lo stimato e infaticabile autore di, ci propone quest’oggi un buffo (e un po’ scandaloso) quartetto di illustrazioni con protagonisti

Visionabili in calce all’articolo, le illustrazioni odierne ci mostrano la bionda maga ancora irritata per il brutto scherzo fattole da Natsu qualche settimana fa, quando - in un set di sketch oltremodo piccante - il Dragon Slayer scarabocchiò sul suo prosperoso corpo nudo. Più imbarazzata che arrabbiata, Lucy ignora del tutto il compagno di gilda, ma data la sua insistenza, gli rammenta furiosamente il motivo per cui ce l’abbia con lui, spingendo l’imprevedibile ragazzo a trovare una soluzione decisamente esagerata (ma in linea con la sua personalità).



Per pareggiare i conti e restituire il sorriso alla bella compagna in lacrime, Natsu le fornisce un pennello e si denuda completamente, affinché la maga degli Spiriti Stellari possa ripagarlo con la stessa moneta. La reazioni di Lucy è però assai più prevedibile della sua: dinanzi alla forme scoperte del ragazzo, la fanciulla ha un ennesimo scatto di rabbia e, anziché scarabocchiare sui suoi addominali scolpiti, preferisce sferrargli un poderoso Lucy Kick in pieno volto.



Un esito, questo, tutto sommato prevedibile e più che legittimo, non trovate?