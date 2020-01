Natsu e Lucy sono sempre più uniti in questo sketch firmato da Mashima

La serie di Fairy Tail si è conclusa nel luglio del 2017 con la bellezza di 63 volumi, e nonostante le avventure nel mondo creato da Hiro Mashima continuino grazie al sequel Fairy Tail 100 Years Quest, e anche a diversi spin-off, l'autore ha voluto condividere uno sketch che commuoverà gli appassionati di vecchia data.

Da quando la serie originale è terminata Mashima si è mostrato sempre più attivo sui social, dove spesso pubblica disegni e illustrazioni speciali, indirizzate esclusivamente ai fan. Infatti di recente sul suo profilo Twitter, il mangaka ha condiviso l'immagine di una delle coppie preferite dai lettori, quella di Natsu e Lucy, che, come potete vedere nello sketch in fondo alla pagina, si tengono stretti in un tenero abbraccio.

Mashima stesso non ha mai contrastato le idee dei fan riguardo i due personaggi, anzi, sembra pienamente sostenerle, visto anche l'affetto mostrato dal protagonista nei confronti di Lucy, la quale ha mostrato più volte nel corso dei capitoli, difficoltà nel manifestargli i propri sentimenti.

Ricordiamo che in Italia il manga di Fairy Tail 100 Years Quest è edito da Star Comics, mentre per quanto riguarda una possibile trasposizione anime non si hanno ancora notizie certe, nonostante alcuni doppiatori del prequel sperano in una sua realizzazione.