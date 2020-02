Natsu è 'tutto un fuoco' nell'ultima action figure a tema Fairy Tail

Anche dopo la fine di Fairy Tail, Hiro Mashima ha continuato a mantenere attivo il franchise tramite illustrazioni e videogiochi dedicati, di cui l'ultimo in uscita il prossimo 19 marzo. Tuttavia, il florido merchandising dell'opera sta inoltre per godere di una nuova straordinaria action figure.

Proprio come il sensei Hiro Mashima, al lavoro su ben 4 progetti, anche Legendary Collectibles Studio non vuole essere da meno all'infaticabile sete di lavoro del papà di Fairy Tail. Recentemente, infatti, l'azienda ha presentato al pubblico l'ultimo modellino in scala realizzato dalla compagnia, la stessa che potete ammirare in una serie di gallerie di immagini in calce alla notizia.

Il soggetto raffigurato non poteva che essere il protagonista che ha reso celebre la gilda di Fairy Tail, Natsu, intento a scatenare una gigantesca palla di fuoco. Il modellino in scala in questione, alto ben 60 cm e pesante 15 Kg, ad ogni modo, non arriverà prima del quarto trimestre del 2020, seppur i pre-ordini siano attualmente già aperti. La statuetta, infatti, è già possibile prenotarla alla cifra monstre di 495 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

I fan hanno fortemente apprezzato la resa dell'action figure, colma di dettagli ed estremamente raffinata, complice anche la presenza della piccola mascotte, Happy. E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala di Natsu tra le fiamme, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.