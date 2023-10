Nausicaa della Valle del Vento avrà il suo fan film live-action: uscirà questo mese

Nausicaa della Valle del Vento è il film che ha dato la possibilità allo Studio Ghibli di nascere e formarsi. Con Hayao Miyazaki e il suo mentore Isao Takahata come registi e Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma come produttori, la nota casa d'animazione è riuscita a farsi strada, sfornando capolavori su capolavori.

Sono passati 39 anni dal primo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi di Nausicaa della Valle del Vento, avvenuto nel 1984, e ad oggi è considerato un vero cult dell'animazione e del cinema mondiale. Negli anni diversi studi Hollywoodiani hanno cercato di accaparrarsi i diritti di Nausicaa, anche Hideaki Anno venne attirato dall'idea di produrne un live-action. Tuttavia, oggi è arrivata la notizia di un film interamente creato dai fan ed è disponibile il teaser. Un trailer è stato mostrato già diversi anni fa ed è visualizzabile qui.

Il cortometraggio uscirà con il titolo Wind Princess ed è è un progetto indipendente del regista brasiliano Chris Tex. La realizzazione di questa breve opera è durata per ben otto anni e il 34enne Tex ha lavorato con un team di undici creativi per realizzare un film in live-action dell'anime di Miyazaki.

Come affermato dal regista stesso, il film non è a scopo di lucro ma è solo un tributo nei confronti del sensei Miyazaki, di cui è un grande fan sin dalla propria infanzia. Per questo motivo il cortometraggio non uscirà né nelle sale cinematografiche né in home video ma sarà offerto in streaming in modo gratuito sul suo canale YouTube. Avrà una durata di circa 16 minuti e uscirà ufficialmente il 20 ottobre.