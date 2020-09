Nausicaa della Valle del Vento: una fantastica scena del film ricreata in 3D

Lo Studio Ghibli ha creato tanti capolavori immortali e che abbiamo potuto rivedere grazie alle recenti aggiunte al catalogo Netflix. Tra i titoli più noti c'è sicuramente Nausicaa della Valle del Vento, che appare in diverse classifiche come uno dei film più belli mai realizzati. La storia fu creata da Hayao Miyazaki e creata anche come manga.

Le tematiche di Nausicaa della Valle del Vento hanno attratto tante critiche positive, ma molto va riconosciuto anche alle ambientazioni, ai personaggi e alle scelte stilistiche intraprese da Hayao Miyazaki in questo film spiritualmente dello Studio Ghibli. Ci sono tante scene rimaste impresse nella mente dei fan e una di queste è stata ricreata in versione 3D utilizzando alcune tecniche moderne di riproduzione.

La scelta è ricaduta su una scena ovviamente di Nausicaa mentre era nella foresta e il video con questa realizzazione in 3D è visibile in calce, nel tweet di Sketchfab. Ad averlo realizzato è stato Granicoph che ha reso disponibile la scena anche per VR.

Intanto lo Studio Ghibli si sta affacciando su una nuova epoca e sulla produzione di diversi nuovi film. Al momento Miyazaki e compagnia si stanno concentrando su How Do You Live, mentre il figlio Goro Miyazaki sta preparando su Earwig e la Strega.