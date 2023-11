Nausicaa della Valle del Vento diventa un film: un video strepitoso di un fan

Nausicaa della Valle del Vento è una delle opere fondamentali di Hayao Miyazaki, tanto da, a quasi quarant'anni dalla sua uscita originale, essere ancora amatissimo dagli appassionati. Il tributo di un fan però si supera. In rete è stato pubblicato un film completamente originale e fanmade di Nausica adella Valle del Vento.

Nausicaa della Valle del Vento è uno dei tanti capolavori del maestro Miyazaki e di Studio Ghibli, presto di nuovo nei cinema con l'adattamento italiano di Il ragazzo e l'airone. Ma se qui da noi si attende l'uscita di quello che avrebbe dovuto essere l'ultimo lavoro di Miyazaki, un fan brasiliano torna a celebrare uno dei primi capolavori del sensei.

Il regista Chris Tex ha pubblicato sul suo canale YouTube un film tributo di Nausicaa della Valle del Vento intitolato Wind Princess. Questo progetto fanmade live-action della durata di sedici minuti ricrea le immagini dell'inizio del manga omonimo del 1982 e ha già quasi raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni. Nella clip vediamo l'eroina mascherata Nausicaa impegnata nell'esplorazione di una foresta di funghi che ricopre il mondo futuristico da lei abitato. Dopo un'arrampicata sul guscio di un Ohmu, la protagonista si avventura poi nel deserto.

Il film fanmade di Nausicaa della Valle del Vento è stato girato in Brasile, autofinanziato da Tex e girato senza scopo di lucro. La clip da lui pubblicata è stata accompagnata da un messaggio emozionante in cui racconta agli spettatori di aver lavorato al progetto per quasi sette anni. Il desiderio di Tex è quello di rendere omaggio ad Hayao Miyazaki donando i costumi e gli oggetti di scena al Museo Ghibli.