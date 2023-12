Nayuta di Chainsaw Man era già apparsa in un altro manga: ecco quale!

Coloro che hanno letto il manga di Chainsaw Man conosceranno molto bene la piccola Nayuta. Senza fare spoiler, questa ragazza ha un ruolo importante all'interno dell'opera di Tatsuki Fujimoto in quanto è un ibrido essere umano-diavolo molto potente, nonostante la tenera età, e diventa quasi come una sorella per il protagonista Denji.

Anche se la maggior parte dei lettori ha conosciuto Nayuta attraverso la Seconda Parte di Chainsaw Man, non è stata la prima volta che questa ragazza ha debuttato in un manga. Nel 2015, l'autore Tatsuki Fujimoto pubblicò un one-shot intitolato Nayuta of the Prophecy sulla rivista Jump Square di Shueisha, la cui protagonista era proprio la piccola diavoletta.

Ma qual è la trama di Nayuta of the Prophecy? Il manga segue la storia di Nayuta e Kenji, una giovane maga incapace di interagire con gli altri poiché parla una lingua incomprensibile e dotata di un paio di corna, in compagnia del suo fratello adottivo.

Come afferma una profezia, la manifestazione di una bambina con queste caratteristiche sarà la causa dell'arrivo di un'apocalisse che metterà fine al mondo. Per questo motivo, Nayuta e suo fratello Kenji sono sempre stati trattati con durezza dalle persone attorno a loro.

Le somiglianze fra questi due manga sono tantissime: oltre allo stesso character design, entrambe sono delle bambine dotate di una forza straordinaria ed entrambe hanno un rapporto speciale con i loro fratelli adottivi, Denji e Kenji, che hanno anche dei nomi molto simili.



Vi lasciamo con un sensazionale cosplay di Quanxi di Chainsaw Man.