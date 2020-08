NBA 2020, i playoff ripartono a ritmo di 'Tank!', la sigla di Cowboy Bebop

I problemi causati dalla pandemia Coronavirus hanno colpito tutti i settori, compreso quello sportivo. Qui in Italia la maggior parte dei tifosi hanno sofferto per il lungo stop al campionato di calcio, mentre all'estero, specie in Nord America, si è discusso per diversi mesi riguardo il possibile inizio dei Playoff NBA 2020.

Inizialmente in programma per il 18 aprile, i playoff sono stati posticipati a causa dell'emergenza sanitaria e l'NBA, dopo settimane di discussione, ha fissato la nuova data di avvio per il 17 agosto 2020. I tifosi americani non vedevano l'ora di rivedere i propri beniamini in azione e per festeggiare, il noto sito web Bleacher Report ha realizzato una nuova sigla ispirata a Tank!, celebre opening di Cowboy Bebop.

La clip, reperibile in calce all'articolo, è stata vista un milione di volte e mostra alcuni dei volti noti dell'NBA, come LeBron James, Anthony Davis e Paul George.

Il profilo Twitter di Bleacher Report vanta circa 9 milioni di follower e riceve una media di 10/20.000 interazioni per ogni post condiviso. La clip de in questione però ha sottolineato ancora una volta la grande crescita degli anime in occidente, ricevendo più di 50.000 mi piace in poche ore.

Vi ricordiamo che Tank!, così come molte altre tracce estratte dall'album ufficiale di Cowboy Bebop, sono disponibili per lo streaming su Spotify, Apple Music e molti altri siti musicali.