ne0;lation, trailer per il nuovissimo manga di Shonen Jump

Come ogni trimestre, per ogni manga che finisce di essere pubblicato ne arrivano di nuovi. È il caso di ne0;lation, nuovo manga scritto dal duo Tomohide Hirao e Mizuki Yoda, col primo che si occuperà della sceneggiatura e il secondo dei disegni. L'uscita del primo capitolo sulla rivista è programmata per oggi 10 dicembre.

Per promuovere la serie, il canale youtube ufficiale di Shonen Jump ha pubblicato un video promozionale che ritrae alcune immagini del primo capitolo della serie. La serie fa parte di un gruppo di tre nuove serie che vede anche il ritorno di Tatsuki Fujimoto, già autore di Fire Punch su Jump+ e che ora pubblicherà Chainsaw man sulle pagine di Shonen Jump, e Gokutei Higuma, nuova serie che partirà la settimana prossima scritta e disegnata da Natsuki Hokami.

Il primo capitolo di ne0;lation verrà pubblicato anche nell'edizione americana di Shonen Jump nello stesso giorno della controparte giapponese e pubblicherà fino al terzo capitolo della serie per l'iniziativa Jump Start, in attesa del giudizio dei lettori. Il manga era già stato serializzato come ministoria di tre capitoli col titolo ne0 su Jump GIGA nel corso del 2018, e gli stessi autori avevano già pubblicato su Shonen Jump un capitolo autoconclusivo nel 2016 in occasione della Gold Future Cup.