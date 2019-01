Nei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations ci aspettano tante battaglie!

Sembra che nei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations vivremo tante battaglie una dietro l'altra. Andiamo a vedere la trama delle puntate numero 89, 90, 91, 92 e 93 grazie all'insider sempre sul pezzo Organic Dinosaur. PAROLA DA BOLDARE

Andiamo subito a vedere titoli e sinossi dei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations:

Episodio 89: "Un cuore penetrante" (13 gennaio)

Boruto e Sarada sono stati separati dai loro compagni. Kirara, l'umana sintetica che è stata fabbricata apposta per Kuu, appare di fronte ai due giovani ninja. La sua specialità sono le arti illusorie e, per questo, non dà l'occasione a Sarada di utilizzare il suo Sharingan per contrattaccare. La donna ha immobilizzato i suoi avversari, rendendoli delle marionette da controllare a suo piacimento. Così facendo, ordina ai due di combattere per uccidersi l'un l'altra. Nel frattempo Oonoki, il precedente Tsuchikage, è stato imprigionato per volere di Kuu. Gli affari per il Villaggio hanno preso, ormai, una piega completamente differente rispetto a quanto aveva pianificato. Riflettendo sul dialogo che ha avuto con Boruto, tuttavia, l'anziano shinobi inizia ad ammettere i suoi errori.

Episodio 90: "Mitsuki e Sekiei" (20 gennaio)

Kuu riceve un attacco improvviso da parte di Mitsuki, che era stato convinto dal nemico ad abbandonare il Villaggio della Foglia. Kuu riesce a scappare e il tentativo di Boruto e Sarada di acciuffarlo viene vanificato dalle trappole di Kirara. Qui entra in gioco Sekiei, un essere artificiale che era al corrente dei piani di Kuu e Kirara sin dall'inizio: è rimasto folgorato dal comportamento di Mitsuki, con il quale ha stretto un rapporto di amicizia. Nonostante i suoi sentimenti siano confusi, decide di attaccare incautamente il figlio di Orochimaru, che dal canto suo non vuole combattere e cerca un modo per evitare lo scontro nonostante gli assalti ripetuti di Sekiei.

Episodio 91: "La volontà di Oonoki" (27 gennaio)

Kuu appare nuovamente di fronte a Boruto e ai suoi compagni. L'Uzumaki sceglie di avere fiducia in Mitsuki, non importa cosa accadrà. Di fronte a questa affermazione, Kuu sogghigna e tenta di provocare Boruto, ma quando tenta di attaccare il ninja di Konoha qualcosa lo ferma. È stato Oonoki, che grazie all'aiuto di Sekiei ha localizzato Kuu. L'ex Tsuchikage ripensa nuovamente alla sua volontà e ripercorre gli errori passati. Per fermare una volta e per tutte la malvagità di Kuu, Oonoki sceglie di combattere un'ultima volta mettendo in gioco la propria vita.

Episodio 92: "Una nuova routine" (3 febbraio)

Episodio 93: "La giornata dei genitori e dei figli" (10 febbraio)

L'episodio 93 darà quindi il via all'adattamento animato dei romanzi di Naruto Shinden. Intanto l'appuntamento con l'anime di Studio Pierrot si rinnova domenica prossima in simulcast su Crunchyroll.it.