Nejire Chan, di My Hero Academia, si mostra in un cosplay eccellente

In questa quarta stagione di My Hero Academia, conclusa con la puntata numero tredici, non solo abbiamo compreso ancora una volta, se non fosse chiaro, quanto questa serie sia fantastica, ma abbiamo avuto modo di conoscere meglio i personaggi e tra questi gli aspirati Pro Hero migliori della Yuei: il Grande Trio.

Ci siamo affezionati a Lemillion e la sua stranezza di attraversare le cose, a Suneater che trasforma in arma tutto ciò che mangia e per finire all'unica ragazza del gruppo: Nejire Chan, capace di convertire in onde d'urto la propria vitalità. Sicuramente chi ha visto l'ultima puntata della quarta stagione ha concluso la visione con un po' di amaro in bocca, al di là dell'epicità della puntata.

Ma a ribadire il grande riscontro di pubblico che il Grande Trio del Liceo Yuei ha avuto, lo testimoniano i moltissimi cosplay che si vedono in giro sul web, come quello di cui vi parliamo oggi, realizzato da franluitz, talentuosa cosplayer di Instagram. Come potete vedere dal post riportato in calce a quest'articolo, il soggetto scelto è proprio Nejire Hado nella sua versione da eroe. E non solo la foto è realizzata magistralmente grazie al sapiente utilizzo dei colori, ma anche il costume è molto fedele a quello originale, senza contare il tocco di classe dato dall'acconciatura dei capelli, con le due corna che si alzano dalla testa, proprio come nel disegno che il maestro Horikoshi ha realizzato del personaggio.

Nejire è considerata da molti fan l'aspirante eroe più affascinante della Yuei, voi la pensate nello stesso modo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e diteci anche cosa ne pensate del costume.

