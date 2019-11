Nejire Hado prende vita in uno splendido cosplay a tema My Hero Academia

L'epopea di My Hero Academia continua a far parlare di sé, con una quarta stagione che ha saputo conquistare subito il pubblico nonostante l'uscita di sei soli episodi affiancata all'annuncio di un atteso film, My Hero Academia: Heroes Risign, di cui sono ancora molti i punti interrogativi.

Con il successo dilagante dell'opera, sono sempre di più i fan che hanno deciso di lanciarsi nella realizzazione di cosplay e fan-art a tema che si sono guadagnati l'ammirazione dei fan, basti pensare all'ottimo lavoro che ha mescolato Frozen e My Hero Academia in un'unica realtà. Ebbene, questa volta, ad essersi guadagnata le luci della ribalta troviamo la famosa cosplayer Penberly che ha deciso d'omaggiare l'opera con un incredibile cosplay dedicato a Nejire Hado.

Come visionabile nell'immagine disponibile a fondo news, il lavoro vede la nostra Nejire con il suo costume da Pro Hero e con tutti gli accessori del caso, comprese le particolari antenne poste sul capo. Oltre ai colori tipici, non mancano neanche attenti dettagli posti nei confronti del costume, guanti ben ricreati e, più in generale, un fedele lavoro di ricostruzione del personaggio che, come facilmente prevedibile, ha saputo conquistare i fan, i quali hanno elogiato in tutti i modi possibili l'incredibile risultato finale.

