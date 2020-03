Nejire Hado ruba la scena in My Hero Academia 4x20

Presentato sul finire della stagione 3 di My Hero Academia, il terzetto conosciuto come Big Three ha avuto un impatto non indifferente sull'anime. I ragazzi del terzo anno Mirio Togata, Tamaki Amajiki e Nejire Hado hanno continuato a mettersi in mostra anche durante la stagione 4 di My Hero Academia con i vari scontri dello scorso arco narrativo.

Ma l'episodio 20 della stagione 4 regala nuovi momenti con Nejire Hado, dopo un breve periodo di magre comparse per la ragazza. Con l'arrivo del Festival Culturale ci sarà anche una gara di bellezza alla Yuei, che lo scorso anno vide Nejire non vincere contro la rivale. Stavolta però le cose sembrano andare diversamente per la studentessa che già in My Hero Academia 4x20 mostra tutto il suo splendore, come potete vedere in calce.

Il vestito scelto per la sfilata ha uno spacco tale da mettere in risalto il generoso seno della giovane che, unito al suo fascino naturale e al carattere, costituisce un'arma importante per la sua vittoria. Non solo questo perché conquista i cuori e gli sguardi sia degli studenti della Yuei che dei fan che hanno assistito all'episodio. Riuscirà stavolta Nejire ad affermarsi come reginetta della scuola oppure sarà qualcun altro a vincere?

Prima di vedere l'esito della gara c'è però da chiudere la questione Gentle Criminal che già nell'episodio 21 di My Hero Academia 4 metterà i bastoni tra le ruote agli studenti e al liceo con una pericolosa incursione.