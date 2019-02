Nel 2019 verrà trasmessa in Giappone una nuova serie di Bem il mostro umano

Attraverso l’apertura di un sito dedicato, nei giorni scorsi è stato annunciato che nel 2019 vedrà la luce una nuova serie televisiva dedicata al franchise di Yōkai Ningen Bem, anche noto in Italia come Bem il mostro umano. Almeno in patria, la serie si intitolerà semplicemente “BEM”.

Sempre tramite il suddetto sito sono già stati pubblicato un breve teaser trailer e la prima key visual del progetto, che a quanto pare verrà realizzato in occasione del 50° anniversario del brand. Ve li proponiamo rispettivamente in chiosa e in calce all'articolo.

Katsuyuki Konishi (Roberto Hongō in Captain Tsubasa, Laxus Dreyar in Fairy Tail, Phoenix Ikki in Saint Seiya: The Hades Chapter) è stato scelto per doppiare il protagonista Bem, mentre M.A.O (Fana in Black Clover) sarà Bela, Kensho Ono sarà Belo.

Yoshinori Odaka (B-Daman CrossFire, B-Daman Fireblast) dirigerà la serie presso lo studio d'animazione LandQ, mentre Atsuhiro Tomioka (Pokémon XY, Trinity Blood) ne curerà la sceneggiatura. Masakazu Sunagawa (Azure Striker Gunvolt, Nōgyō Musume!), invece, avrà il campito di adattare il character design originale di Range Murata.

La prima e indimenticabile serie di Bem il mostro umano è stata trasmessa in Giappone fra il 1969 ed il 1969, mentre in Italia è andata in onda su Reta 4 nel lontano 1982.