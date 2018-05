Nel 6° episodio di My Hero Academia 3 Tokoyami perderà il controllo: il trailer

Il quinto episodio della terza stagione di My Hero Academia è stato trasmesso in Giappone nella giornata di sabato 5 maggio: il 12 maggio, invece, arriva il sesto episodio, in cui vedremo il povero Tokoyami perdere il controllo, come avvenuto già sul finire della quinta puntata. Ammiriamo il trailer, diffuso poco dopo la messa in onda di sabato.

Nel quinto episodio di My Hero Academia Stagione 3 abbiamo visto in azione gli studenti della 1-A e della 1-B alle prese con la Lega dei Villain: gli aspiranti eroi hanno ricevuto il permesso dal professor Aizawa per utilizzare i loro poteri in combattimento, giacché la situazione di grande pericolo ha richiesto dei duri scontri su più fronti.

Su tutti abbiamo visto, in particolare, Izuku trionfare su Muscular Man al termine di un duello spettacolare, in cui il protagonista ha cercato di proteggere il piccolo Kota cercando di trasmettergli i valori di un vero eroe. In seguito Midoriya si è ricongiunto con Mezo Shoji, ma i due dovranno affrontare una minaccia "interna" prima di aiutare i loro compagni contro i Supercattivi - che hanno rivelato di essere sulle tracce di Katsuki Bakugo.

Fumikage Tokoyami, infatti, è rimasto vittima della propria Unicità, che cresce di potenza con l'emergere dell'oscurità: l'imperversare della notte nei boschi, infatti, ha potenziato l'ombra al seguito del ragazzo, che è diventata estremamente aggressiva ed è sfuggita al controllo di Tokoyami.

Come suggerisce il trailer del 6° episodio, che andrà in onda in Giappone sabato 12 maggio, si prospetta una dura battaglia che coinvolgerà Izuku e Shoji contro il povero Tokoyami.