Nel capitolo 216 di My Hero Academia viene mostrato un lato quasi tenero di Aizawa

Ormai è noto a tutti che l'arco narrativo di My Hero Academia dedicato all'allenamento tra le classi 1-A e 1-B può considerarsi terminato. Durante il corso degli scontri abbiamo avuto modo di conoscere più a fondo gli studenti e i docenti e i legami che si sono formati. Tra questi, uno in particolare ha fatto sorridere i fan nel capitolo 216.

Dopo il tenero momento dedicato a Uraraka e Midoriya o le parole severe rivolte a Mineta da parte di Ashido, il capitolo 216 ci ha fornito un'altro spunto di riflessione su un'altra figura, quella di Shota Aizawa.

Durante gli allenamenti l'attenzione maggiore si è concentrata soprattutto sugli studenti delle Classi 1-A e 1-B, mettendo in disparte certi professore, in particolare Aizawa. Tuttavia l'ultimo capitolo del manga di My Hero Academia ci ha regalato una buffa scenetta tra il sensei e il povero Ashido. Non si può certo definirlo tenero, tuttavia il docente ha a modo suo cercato di confortare lo studente in base all'operato svolto e sulle sue preoccupazioni di essere o meno un valido eroe.

Se ben ricordiamo, prima di iniziare l'allenamento congiunto, Shinso era stato aggiunto agli alunni delle due classi. Si può dire che già a suo tempo Aizawa aveva mostrato un certo legame con il giovane eroe durante il suo addestramento. La conferma è giunta con il capitolo 216, quando Shinso ha rivelato di essere a conoscenza del perchè della sua partecipazione all'allenamento e del suo possibile trasferimento al corso per eroi.

Verso la fine del capitolo lo sconforto di aver perso e per il suo comportamento avuto durante lo scontro con Midoriya sembrano aver preso il sopravvento di Shinso, spingendolo a confessare di aver agito non tanto per salvare il suo compagno, bensì per interessi personali. È in quel momento che Aizawa dà il meglio di sè, sfoggiando un un lato del suo carattere ancora poco conosciuto e dolce, se così vogliamo definirlo, confortando a modo suo il suo allievo. Shinso è riuscito a dimostrare il suo valore e il professore lo ha confermato, nessuno ha chiesto di fare altro se non di agire e combattere. Ciò gli ha permesso di guadagnare un posto nel corso per eroi.

Ora molti fan si augurano di poter vedere il giovane allievo inserito nella classe 1-A in modo da poter vedere altri di questi momenti con il docente. In attesa però di saperne di più vi ricordiamo che My Hero Academia tornerà a marzo con capitolo 14 di Weekly Shonen Jump. Secondo voi cosa dobbiamo aspettarci?