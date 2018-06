Nel capitolo 908 di ONE PIECE è avvenuto un episodio impensabile e sconcertante!

Disponibile da poche ore nelle fumetterie nipponiche, il capitolo 908 di ONE PIECE ha finalmente sancito l’inizio ufficiale del Reverie, ossia la riunione di tutti i sovrani dei vari regni che fanno parte dell’attuale Governo Mondiale. Durante il meeting è però avvenuto un episodio alquanto sconcertante...

Mentre Re Riku di Dressrosa, Re Nettuno di Ryugu, Re Cobra di Alabasta e tutti gli altri sovrani prendevano i loro rispettivi posti nell’immenso salone destinato all’incontro, i Cinque Astri di Saggezza si sono diretti altrove, lasciando intendere che l’attuale equilibrio del mondo di ONE PIECE potrebbe non durare in eterno.



Le conseguenze della guerra scoppiata due anni prima a Marineford - inclusa la tremenda situazione riguardo Big Mom e Kaido - non possono più essere contenute, pertanto è necessario un intervento oltremodo drastico.



Nella stanza del Trono Vuoto, intanto, la regale figura incappucciata al centro dei più recenti capitoli di ONE PIECE ha strappato le foto di Monkey D. Luffy e Barbanera, per poi piantare un pugnale sulla foto della bella principessa sirena, Shirahoshi. Portando con sé una foto di Bibi, principessa di Alabasta e discendente dei Nefertari, questa misteriosa figura si è poi seduta sul trono su cui nessuno dovrebbe mai sedere.

Giunti al suo cospetto, i Cinque Astri di Saggezza non hanno affatto cercato di fermare la misteriosa figura, ma al contrario si sono inchinati ai suoi piedi, esortando il sovrano a indicare chi dovrà essere cancellato dalla storia. Allo scopo di proteggere la pace nel mondo, una “grande pulizia” sembra dunque inevitabile, ma è mai possibile che proprio Bibi e la sua famiglia siano finiti nel mirino del Governo Mondiale?!